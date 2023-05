INSS Recebe R$ 2 Bilhões em Pagamentos Atrasados Aprovados pela Justiça

Confira agora mesmo se você tem direito ao pagamento dos atrasados do INSS e saiba como ocorrerá a liberação dos valores!

A Justiça Federal liberou mais de R$ 2 bilhões para pagar atrasados do INSS a aposentados e pensionistas que entraram com processos na Justiça para revisão do benefício. Essa é uma ótima notícia para milhares de brasileiros que, após anos de espera, finalmente receberão os valores. A revisão de benefícios previdenciários pode ocorrer por diferentes motivos. Um exemplo é a alteração da renda mensal inicial do benefício ou a inclusão de algum período que não foi considerado pelo INSS. Essa revisão pode gerar um aumento no valor do benefício e ainda gerar um pagamento retroativo dos valores que deixaram de cair na conta.

Quem tem direito ao pagamento?

Têm direito ao pagamento os aposentados e pensionistas do INSS que entraram com ação na Justiça para revisão do benefício entre 2 de julho de 2018 e 1º de março de 2020. Esse pagamento se refere a revisões de benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros.

Como ocorrerá a liberação?

A liberação dos valores ocorrerá de forma escalonada, de acordo com o valor que o aposentado vai receber. Quem tem a receber até R$ 62.700,00 terá o valor disponível para saque a partir do dia 15 de junho de 2021. Já quem tem a receber valores acima desse montante, a liberação ocorrerá em lotes, com previsão de pagamento até o final de 2022.

Os valores serão pagos diretamente aos beneficiários, sem necessidade de intermediários ou representantes legais. Caso o beneficiário tenha falecido, o valor irá para seus herdeiros legais.

Por que esses valores estavam atrasados?

Os valores estavam atrasados porque o INSS vinha descumprindo prazos para revisão dos benefícios previdenciários. Isso levou os segurados a buscarem a Justiça para garantir seus direitos. A decisão de liberar o pagamento ocorreu após acordo entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o INSS, que se comprometeu a realizar as revisões pendentes.

Para verificar se tem direito ao pagamento dos atrasados do INSS, é necessário entrar em contato com o advogado que entrou com a ação ou consultar a decisão judicial. Caso tenha direito ao pagamento, é importante estar atento às datas de liberação e verificar se o valor disponível para saque está correto.

A liberação de mais de R$ 2 bilhões para pagamento de atrasados do INSS é um marco importante na luta pelos direitos dos segurados da Previdência Social. Por anos, muitos aposentados e pensionistas foram lesados pelo descumprimento de prazos e pela revisão incorreta de seus benefícios. Isso os levou a buscar seus direitos na Justiça.

A decisão da Justiça Federal de liberar esses valores é um reconhecimento do erro cometido pelo INSS. Além disso, é uma forma de reparar os danos causados aos segurados que tiveram seus benefícios negados ou revisados de forma incorreta. Além disso, a medida serve como um incentivo para que o INSS cumpra com suas obrigações e prazos no futuro. Para muitos aposentados e pensionistas, esses valores representam uma grande ajuda financeira. É possível usar o valor para o pagamento de dívidas, aquisição de bens ou investimentos. Muitos deles aguardavam há anos por esse reconhecimento de direitos e agora finalmente poderão receber os valores.

A luta ainda não acabou



No entanto, é importante ressaltar que a luta pelos direitos previdenciários não acaba aqui. Ainda há muitos segurados que enfrentam dificuldades para obter seus benefícios e que precisam recorrer à Justiça para garantir seus direitos. É necessário que o INSS atue de forma mais eficiente e transparente, cumprindo com seus prazos e responsabilidades. Assim, vai evitar que mais segurados tenham que enfrentar essa batalha na Justiça.

Além disso, é fundamental que a sociedade como um todo compreenda a importância dos direitos previdenciários e lute por sua manutenção e aprimoramento. A Previdência Social é um direito fundamental e deve ser garantido a todos os cidadãos, sem exceção. Por fim, a liberação desses valores é uma vitória não só para os segurados do INSS, mas para toda a sociedade. É um sinal de que a Justiça está atenta e disposta a agir para garantir os direitos dos cidadãos e que, juntos, podemos lutar por um país mais justo e igualitário.