INSS Surpreende com Grande Presente Inesperado

A partir de agora, pessoas que já se aposentaram, pensionistas e outros indivíduos que recebem apoio financeiro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm à disposição uma conveniência essencial. Ela é fornecida pelo aplicativo MEU INSS.

Neste momento, é viável obter a identificação do beneficiário. Este é um documento indispensável para aqueles que desfrutam dos auxílios do INSS. Ao utilizar essa documentação, os contemplados podem desfrutar de privilégios exclusivos em serviços de um programa de benefícios fornecido pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.

Saiba como ter a carteira do beneficiário

De maneira ágil e simples, siga os passos a seguir para adquirir a sua identificação do beneficiário no aplicativo Meu INSS:

Na tela inicial, clique no item ‘identificação do beneficiário’;

Em seguida, escolha uma imagem para a identificação;

Posteriormente, clique no quadrado que informa sobre a divulgação dos dados do benefício por meio do QR Code ao apresentar a identificação;

Por último, clique em ‘prosseguir’;

Pronto! Agora sua identificação estará disponível de forma conveniente. Ao selecionar o item ‘identificação do beneficiário’ na tela inicial, você terá acesso ao seu documento.

Com as vantagens da identificação totalmente digital, não é mais necessário gerar um PDF, imprimir e carregar um papel desnecessário. No entanto, caso ainda necessite de uma cópia física, entre em contato com o número 135 do serviço de atendimento e faça a solicitação. Dessa forma, será possível retirar o comprovante em uma das filiais da Previdência.

Descubra os benefícios do Clube de Vantagens

O Meu INSS+ pode ser utilizado por indivíduos que já se aposentaram, pensionistas e pessoas que recebem auxílios do INSS. A carteira digital está disponível no aplicativo Meu INSS, através do ícone “Identificação do Beneficiário”.



A apresentação do cartão proporciona descontos em estabelecimentos específicos, parceiros dos bancos. Conforme informações do Banco do Brasil, as ofertas são dinâmicas, com os cupons sujeitos a alterações ou renovações de acordo com negociações com os parceiros. Alguns exemplos de promoções disponíveis durante a semana de lançamento são:

10% de desconto no website Petlove, especializado em produtos para animais de estimação;

Redução de R$ 100 na compra de um conjunto de panelas com fundo de indução;

10% de desconto no pagamento via Pix na aquisição de notebooks das marcas Positivo e Vaio;

Um mês de telemedicina gratuito com a Ciclic;

12% de desconto em smartphones das marcas Apple, Motorola e Samsung no website Trocafy;

12% de desconto em smartphones, eletrodomésticos e eletrônicos na loja Mobcom;

12% na loja Wolff e Lyor, especializada em decoração e utilidades domésticas;

Descontos no aluguel de carros pela empresa Movida;

Um mês da assinatura gratuita em um aplicativo de condicionamento físico ou meditação.

A listagem completa, bem como atualizada pode ser consultada no website bb.com.br/minhapagina, com acesso através do cadastro no Gov.br. Clientes do Banco do Brasil podem verificar os benefícios no app.

Em se tratando da CEF, apenas clientes correntistas possuem acesso os benefícios. A instituição oferece algumas condições especiais de pagamentos com cartões Caixa Elo, incluindo:

Até 30% na rede de farmácias Extrafarma;

30% na rede de farmácias Panvel;

Até 40% nas farmácias Farmalife, Drogaria Rosário, Drogarias Tamoio e Drogasmil;

Até 75% nas farmácias Pague Menos, Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco;

15% na seção de Moda Esportiva do website da Centauro;

Meia-entrada e 50% de desconto na pipoca de caramelo nos cinemas da rede Cinemark.

Existem outros benefícios conforme o serviço que o cliente contratar, disponíveis no website caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/inss/.

Conforme sindicato, existem outras urgências para o INSS

A divulgação recebeu críticas por parte do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Idosos, Aposentados e Pensionistas). O líder da organização, João Inocentini, destacou a existência de problemas mais urgentes a serem resolvidos pelo INSS, como o aumento das filas de segurados.

Em uma declaração, ele mencionou: “A Previdência não possui pessoal suficiente nem recursos para melhorar o atendimento. Isso é preocupante, pois existe o risco de aumento na demanda sem a capacidade de atendê-la, resultando em maior insatisfação e possíveis ações judiciais.” Outra crítica apontada foi a falta de diálogo com representantes de trabalhadores e idosos antes do lançamento do produto.

Quando questionado, o INSS explicou que a carteira do beneficiário foi desenvolvida para simplificar a comprovação da condição de aposentado ou pensionista. O cartão virtual Meu INSS+ é resultado de uma parceria com bancos estatais para oferecer descontos aos segurados. De acordo com o instituto, ambos os serviços não requerem análise e não demandam alocação de pessoal.

Além disso, o instituto afirmou que nos próximos dias serão nomeados os mil candidatos aprovados no último concurso. “Esses novos servidores atuarão na análise de benefícios, o que deve agilizar o processo”, declarou em comunicado. A entidade também mencionou medidas como a concessão automática de benefícios para aqueles que cumprem os requisitos e possuem a documentação em dia, bem como a realização de mutirões.

Em relação à falta de diálogo com segmentos da sociedade, o INSS ressaltou que os cartões virtuais (identificação e descontos) “não acarretam nenhum ônus para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Não há impacto negativo para esses cidadãos.”