INSS: Triste Notícia para os Segurados Sairá Hoje (04/05)

Triste notícia para os segurados do INSS acaba de sair hoje no Notícias Concursos: uma investigação policial virou notícia nas redes sociais e na imprensa, apresentando informações que apontam um golpe de uma quadrilha que estava fraudando o recebimento de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A princípio, os criminosos agiram entre janeiro e agosto do ano passado.

A quadrilha agia enganando os sistemas do INSS ao reativar pagamentos e recebendo os depósitos em nome de 22 mil aposentados e pensionistas do instituto. O golpe dos criminosos deu um prejuízo total de R$1 bilhão ao governo. Eles buscavam por benefícios suspensos retornando os pagamentos em seu nome.

Todavia, não eram os titulares dos benefícios que recebiam o dinheiro depositado, e sim os golpistas. Os criminosos tiveram que fraudar as informações contidas no sistema do INSS, para poderem acessar essa enorme quantia de dinheiro. A maioria das vítimas deixaram de receber os valores ainda em 2010.

Para realizar a fraude, a quadrilha observou que poderiam receber os benefícios reativados tendo em vista que a conta corrente que deveria ser informada, não precisava ser a mesma do titular da aposentadoria, da pensão, ou do auxílio do INSS. De fato, ela poderia estar no nome de qualquer pessoa.

Benefícios do INSS

Analogamente, o INSS informou que “percebendo essa fragilidade de não checagem do CPF nos sistemas do INSS e dos bancos, houve uma progressão das reativações indevidas, que se potencializaram entre junho e julho de 2022“. Ao todo, foram mais de 22 mil benefícios reativados através dessa fraude no sistema.

Dessa maneira, por conta dessa ação de criminosos, o INSS, através de seu sistema, bloqueou um total de R$ 1,5 bilhão em pagamentos indevidos. Vale ressaltar que a Polícia Federal entrou em ação e conseguiu impedir o pagamento de R$ 480 milhões que seriam realizados inapropriadamente.

Felizmente, com a investigação, foi possível identificar irregularidades relacionadas ao pagamento de pensões e aposentadorias. Mas, o prejuízo do INSS até o momento, foi de R$ 1 bilhão aos cofres públicos, realizados no segundo semestre de 2022.

Em síntese, os fraudadores conseguiram movimentar estes altos valores por que eles priorizaram, no momento do golpe, a reativação de benefícios de um alto valor. Os aposentados e pensionistas do INSS, além do poder público, foram os mais afetados pela ação destes criminosos, que estão sendo investigados.

Ação dos golpistas

Houve um caso, de uma mulher de São Paulo, que solicitou sua aposentadoria pelo INSS em 2020. No entanto, o sistema havia impedido o acesso ao benefício. Dessa forma, ela tentou fazer o pedido novamente no ano passado, e ficou surpresa ao saber que uma outra pessoa estava recebendo os depósitos em seu lugar.

Golpes do INSS

Atualmente tem sido comum golpes de criminosos em aposentados e pensionistas do INSS. Ademais, por essa razão, é preciso ficar atento, e tomar algumas medidas para se prevenir. Deve-se conhecer como são as fraudes e ficar atento a diversas situações para não cair na armadilha de golpistas.

No golpe do benefício bloqueado, o aposentado recebe uma ligação de um falso atendente do INSS. Ele alerta o cidadão de que haverá o bloqueio de seus depósitos por conta de uma desatualização de seus dados cadastrais. Ele pede informações pessoais do segurado, que utiliza os dados para diversas fraudes.



Os segurados por incapacidade temporária ou continuada devem fazer sempre que possível uma perícia médica. Os golpistas entram em contato para agendar uma consulta. Eles pedem informações pessoais e até mesmo senhas. O INSS informa que só pede os dados dos segurados pelo sistema Meu INSS.

Em alguns casos, os criminosos fingem que são do instituto e solicita aos aposentados e pensionistas uma prova de vida online. Ele pede ao segurado que informe dados pessoais e bancários. Em seguida, solicita uma foto atual e documentos digitalizados. Eles então podem realizar fraudes financeiras.

Outras fraudes

Uma outra fraude bastante comum tem relação com a antecipação do 13º salário. Normalmente ela se dá no mês de junho. Os golpistas sabem desse fato e entram em contato com o segurado do INSS. Eles oferecem um adiantamento, sendo que o aposentado deve pagar uma taxa. Ele paga mas não recebe os valores devidos.