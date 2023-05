IPEA Prevê Abertura de Concurso em 2024

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma das instituições mais importantes na produção de pesquisas e estudos relacionados à economia e políticas públicas no Brasil.

Com a demanda por profissionais qualificados aumentando cada vez mais, muitos têm a expectativa de um novo concurso público para o órgão. De acordo com previsões, a expectativa é que a seleção para novos profissionais aconteça em 2024.

Neste contexto, é importante estar atento às atualizações sobre o certame para acompanhar as oportunidades de emprego no IPEA. Então fique conosco até o final para saber mais. Acompanhe a leitura!

Concurso IPEA 2024, saiba mais

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) é uma instituição pública responsável por desenvolver estudos e pesquisas voltadas a apoiar o planejamento de políticas públicas no Brasil. Recentemente, as movimentações no órgão indicaram a possibilidade de um novo concurso público para o cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa.

A solicitação foi feita no início do mês de maio, e o pedido é para a criação de 200 vagas, sendo 100 para preenchimento imediato e outras 100 para cadastro reserva. Esse certame já tem data prevista para ser publicado, em 2024. Vale destacar que a instituição já pediu autorização para 108 vagas emergenciais para o ano de 2023.

O último concurso IPEA aconteceu em 2008, e desde então, a necessidade de um novo certame se tornou evidente. Por isso, essa notícia é uma ótima oportunidade para quem deseja atuar na área de planejamento e pesquisa.

Além disso, o IPEA é uma das instituições mais prestigiadas do país, tornando o concurso ainda mais importante. É importante que os interessados continuem acompanhando possíveis novidades sobre o processo seletivo e se preparem para as provas e para o processo seletivo todo.

Conheça o IPEA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais conhecido como IPEA, é uma instituição brasileira de pesquisa, ligada ao Ministério da Economia. Sua criação ocorreu em 1964, com o intuito de desenvolver estudos e análises econômicas e sociais que proporcionassem embasamento para a criação e implementação de políticas públicas no Brasil.

As atividades desenvolvidas pelo instituto são diversas, incluindo pesquisa e análise econômica, formulação de políticas públicas, avaliação destas políticas e divulgação de informações e estatísticas.

Ademais, o IPEA é uma entidade autônoma, visando produzir informações e conhecimento que auxiliem na tomada de decisões estratégicas do governo brasileiro.

Assim, mediante uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, o IPEA desenvolve estudos e pesquisas. Que contribuem para o avanço do conhecimento em diversas áreas, tais como saúde, meio ambiente, emprego, educação, economia, dentre outras.

Portanto, conhecer o IPEA é importante para os interessados em se manterem atualizados sobre as políticas públicas do país e na obtenção de informações precisas e confiáveis acerca dos mais diversos setores de atuação do governo.

Atribuições do cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA

O Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA é um profissional responsável pelo desenvolvimento e execução de políticas públicas, planejamento e pesquisas econômicas e sociais.

O trabalho do técnico consiste em analisar informações, produzir estudos e elaborar políticas para subsidiar a tomada de decisões do governo e propiciar o desenvolvimento econômico e social do país.

As principais atividades desempenhadas pelo técnico incluem o estudo de questões que afetam o desenvolvimento do país e a elaboração de relatórios e documentos técnicos. Além da análise de dados estatísticos, a produção de estudos e pesquisas e a colaboração na formulação e implementação de políticas públicas.

Para se tornar um Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, é necessário possuir formação superior em áreas como Economia, Ciências Sociais, Estatística, Matemática ou Administração. Além disso, é necessário conhecimento de informática e estatística, além de habilidades de análise e interpretação de dados e de comunicação.

Ou seja, o Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA é um profissional fundamental para o desenvolvimento do país. Atuando no planejamento e execução de políticas públicas e na elaboração de estudos e pesquisas com base em dados e informações econômicas e sociais.

Conclusão

A previsão de abertura de concurso do IPEA em 2024 traz boas perspectivas para aqueles que desejam seguir carreira no serviço público e na área de economia. Considerando-se a importância do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no desenvolvimento de estudos e projetos voltados para o planejamento e a implementação de políticas públicas. Assim, a oferta de novas vagas tende a contribuir para a qualificação do trabalho realizado pela instituição.

Cabe ressaltar que os profissionais interessados devem estar preparados para enfrentar um processo seletivo bastante concorrido. Que exige conhecimentos específicos na área de economia e habilidades em análise de dados e pesquisa.

Comece a se preparar desde já, para concorrer às vagas no próximo ano!