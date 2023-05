iPhone grátis com vale-refeição: quais empresas fornecem iPhones grátis?

Tele Governo dos Estados Unidos é conhecida por oferecer bens a todas as pessoas que decidem se matricular em seus programas de bem-estar. Mas existem certos programas que realmente oferecem iPhones grátis para famílias de baixa renda e famílias que buscam assistência pública, como Medicaid, vale-refeição SNAP, SSI, seção 8 ou possuir um cartão EBT. Nesta era moderna, ter um smartphone tornou-se uma parte essencial da vida e do acesso a uma série de bens e serviços. Serviços. Você pode procurar ajuda de emergência, candidatar-se a empregos e até mesmo ficar constantemente conectado com seus entes queridos por meio de um smartphone. Isso é mais do que suficiente para o Governo oferecê-lo como incentivo.

Quais empresas oferecem um iPhone?

Para que isso aconteça, o governo dos Estados Unidos está recebendo apoio de várias empresas que fornecem o hardware e o serviço. Essas empresas são Assurance Wireless, Q Link, SafeLink, entre outras. As pessoas nem sempre obterão o modelo mais recente, mas algumas dessas empresas oferecerão esse modelo ou um modelo um pouco mais antigo como parte desse programa. Outras empresas também oferecerão iPhones recondicionados, mas todos os dispositivos serão totalmente gratuitos. O plano oferecido às famílias por meio dessas empresas também terá grandes descontos e contará com um plano de celular barato.

Este plano não estará disponível em todos os Estados Unidos, será oferecido apenas em 18 estados do país. Esses estados incluem Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Flórida, Geórgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia , Rhode Island, Carolina do Sul, Tennessee, Texas, Virgínia, Washington e Virgínia Ocidental. Todos eles oferecem este dispositivo iPhone gratuito com chamadas telefônicas ilimitadas, mensagens de texto ilimitadas e acesso limitado à Internet. Para mais informações, disque 866-594-3644.