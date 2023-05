iPlace Está Recrutando: Descubra Quais São os Cargos e Locais Disponíveis!

Confira agora mesmo mais sobre a companhia e sobre as vagas!

A iPlace, rede que faz parte do Grupo Herval, empresa gaúcha fundada em 1959, reconhecida por seus clientes pela qualidade e pela tradição, está contratando pessoas em vários estados do país. Dessa forma, antes de detalhar um pouco mais, veja quais são os cargos disponíveis:

Analista Técnico Tecnologia – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Macapá – AP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente Administrativo – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente Administrativo – Campo Grande – MS – Efetivo;

Assistente Técnico Tecnologia – Florianópolis – SC – Efetivo;

Assistente Técnico Tecnologia – Manaus – AM – Efetivo;

Auxiliar de Loja PCD – Praia Grande – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja PCD – Guarulhos – SP – Efetivo;

Auxiliar de Loja PCD – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) Comercial SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) Interno de Vendas – Salvador – BA – Efetivo;

Consultor(a) Interno de Vendas – Blumenau – SC – Efetivo;

Consultor(a) Interno de Vendas – Campo Grande – MS – Efetivo;

Consultor(a) Interno de Vendas – Dois Irmãos – RS – Efetivo;

Consultor(a) Interno de Vendas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Coordenador(a) Técnico Tecnologia – Florianópolis – SC – Efetivo;

Gerente Comercial – Goiânia – GO – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Joinville – SC – Aprendiz;

Operador(a) de Caixa – Campo Largo – PR – Efetivo;

Operador(a) de Caixa – Tijucas – SC – Efetivo;

Operador(a) de Caixa – Gramado – RS – Efetivo;

Subgerente de Loja – Manaus – AM – Efetivo;

Subgerente de Loja – Campo Largo – PR – Efetivo;

Subgerente de Loja – Florianópolis – SC – Efetivo.

Mais sobre a iPlace

Sobre a iPlace, é válido destacar que a empresa é especialista Apple, reconhecida pela qualidade, simplicidade e inovação ligados à marca. As lojas iPlace oferecem o mais alto padrão de atendimento, com consultores especializados e um ambiente preparado para interagir com os produtos Apple e marca própria.

Atualmente, possui mais de 140 lojas iPlace no Brasil e assume uma posição de maior APR do Brasil e de toda América Latina. Na iPlace, além de oferecer toda linha de produtos e acessórios Apple e marca própria, também disponibiliza serviços diferenciados, como assistência técnica autorizada, treinamentos personalizados e workshops gratuitos.

Como se inscrever em um dos cargos?



Agora que a lista de vagas da iPlace já foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.