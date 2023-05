Irmão de Carrie Fisher chateado por ter sido excluído da lista de convidados da Calçada da Fama

Todd, filho do falecido cantor Eddie Fisher e atriz falecida Debbie Reynolds diz que o desprezo é irônico porque ele afirma que foi ele quem deu o pontapé inicial para conseguir uma estrela para Carrie na Calçada da Fama … e ele diz que trabalhou incansavelmente para honrar e preservar o legado da família em Hollywood.

Todd aponta que ele foi com Carrie à cerimônia da Calçada da Fama de Hollywood de sua mãe naquela época, bem como à dedicação da impressão de sua mão no famoso Teatro Chinês. Apropriadamente, Carrie está recebendo sua estrela quinta-feira, 4 de maio (esteja com você) … também conhecido como “Star Wars Day”.