Irmão de Young Thug é preso por porte de arma e corre o risco de violação da liberdade condicional YSL Rico

Unfoonk entrou Gunna em dezembro passado, entrando com um apelo no julgamento YSL RICO de alto nível … mas seu último confronto com a lei pode levar à violação de seus termos de liberdade condicional.

Eles chamaram um K9 da polícia para ajudar na busca de entorpecentes no veículo e, durante essa busca, fomos informados de que os policiais localizaram uma arma de fogo no painel da porta do lado do motorista. Como dono do carro, Unfoonk foi preso por porte de arma.