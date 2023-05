Irmãs de Carrie Fisher criticam sobrinha por não convidá-las para cerimônia na Calçada da Fama

Joely e Tricia foram ao Instagram na quarta-feira com uma declaração conjunta: “Em resposta a todos vocês perguntando se faremos ou não parte da celebração … Estranhamente, não estaremos presentes para celebrar nossa irmã, a quem adorávamos. .”

Eles terminaram a postagem dizendo … “Não se trata de uma sessão de fotos na Hollywood Blvd … trata-se de celebrar a permanência do legado de Carrie nesta indústria, ocupando seu lugar com uma estrela na icônica Calçada da Fama ao lado de nossos pais . Agradecemos à Câmara de Comércio de Hollywood por homenagear nossa irmã desta forma. Que o quarto esteja com você Joely e Tricia Leigh Fisher”.