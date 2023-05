Isaac Wilson, irmão de Zach Wilson, se compromete com Utah

Tfamília Wilson teve muito o que comemorar na noite de quarta-feira… Isaac Wilson anunciou que se comprometeu com o Utah Utes como zagueiro para a próxima temporada da Pac-12 Football Conference. Zach Wilson começou como uma perspectiva promissora da NFL com o New York Jets e está pronto para aprender com o primeiro e único Aaron Rodgerse agora, seu irmão Isaac, que é considerado um QB de quatro estrelas, começa sua jornada com a equipe de Salt Lake City.

Isaac Wilson anunciou sua intenção via Twitter. Ele jogou na última temporada pelo Escola Secundária de Corner Canyon, em Draper, Utah. Rumores indicavam que ele tinha muitas ofertas de universidades como Arizona, Oregon, Miami e até da BYU, onde seu irmão Zach jogava, mas ele optou pelo Utah Utes para continuar o legado de Mike Wilson de seu pai.

No ano passado, em sua primeira temporada como titular do Corner Canyon Chargers, registrou números surpreendentes com 3.772 jardas e 40 touchdowns contra apenas 17 interceptações. Ele também mostrou sua habilidade correndo com um total de 694 jardas e cinco touchdowns. Essas estatísticas fizeram com que sites como o 247 Sports o classificassem como um dos 22 melhores quarterbacks em potencial para 2024… em todo o país! E considerando apenas que o jovem quarterback está em Utah, ele é um Top-2, competindo lado a lado com seu companheiro de equipe Isaiah Garcia.

Wilson, que tem 1,80m e 80kg, tem alguns sapatos grandes para preencher. Ele está pronto para substituir Cameron subindo, que ganhou campeonatos consecutivos com o Utah Utes em apenas duas temporadas como zagueiro titular. Um grande desafio, evidentemente, mas Isaac surge como uma opção sólida para o treinador principal dos Utes, Kyle Whittingham.

A mãe de Isaac, Lisa, não escondeu sua felicidade após o anúncio de seu filho mais novo. “Tão orgulhosa do meu menino lindo. Todas as pessoas que amam Isaac tanto quanto eu apareceram para apoiar”, ela compartilhou no Instagram.

Enquanto Zach Wilson já começou na NFL, Isaac enviou uma mensagem aos fãs de futebol: “Todo mundo está tipo, ‘Oh, você é o irmão mais novo de Zach Wilson… Me conheça por mim, eu sou Isaac Wilson tudo bem!”, ele citou ao The Salt Lake Tribune em outubro.

Então agora, com os Utes… É a “hora de Isaac”!