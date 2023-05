Israel Adesanya: A ‘grande jogada de merda’ de Francis Ngannou será ‘ondulação que forçará a mudança’ do UFC

Israel Adesanya acha que Francis Ngannou pode ter mudado o jogo.

Na terça-feira, surgiu a notícia de que Ngannou assinou com o PFL em um acordo histórico, encerrando uma das maiores agências gratuitas da história do MMA. Além das finanças, que parecem ser substanciais, Ngannou também negociou uma série de outras concessões, incluindo participação acionária na empresa, uma função no conselho de administração da PFL como defensora de atletas, uma função como presidente da PFL África, o direito de box e perseguir seus próprios patrocinadores, além de uma bolsa garantida de US $ 2 milhões para cada um de seus oponentes no PFL. Por quase qualquer definição, é o resgate de um rei e, como amigo de longa data de Ngannou, Adesanya não poderia estar mais feliz.

“É uma boa notícia”, disse Adesanya em seu canal no YouTube. “É bom para o jogo, eu acho. O que eu realmente gosto é como seu oponente está garantido [$2] milhão. Isso é legal. O que ele está fazendo com o PFL África… Francisco tem assento na diretoria, na mesa, isso é legal. Mas essa coisa em que seu oponente está garantido [$2] milhões, quantos lutadores vão ficar tipo, ‘Certo, eu preciso chegar ao PFL. Quero lutar com Francis. Porque Francis é o cara, ele é a luta pelo dinheiro. Então essa é outra reviravolta que eu gosto.”

Adesanya não é o único. Vários outros lutadores reagiram positivamente ao grande negócio de Ngannou, com ex-oponentes elogiando-o e possíveis futuros oponentes se alinhando com a chance de ganhar $ 2 milhões. E é essa parte que Adesanya acredita que pode mudar o jogo – não apenas para Ngannou, mas para a indústria como um todo.

“Acho que o UFC não é burro”, disse Adesanya. “Eles vão notar. Eles sabem se adaptar. Quando algo assim acontece em outro campo, cria uma grande onda no jogo. Uma ondulação grande o suficiente pode forçar o UFC a mudar de rumo, uma pequena mudança.”

Enquanto Adesanya parece estar feliz com o UFC em geral, mesmo assinando uma extensão com a empresa em 2022, “The Last Stylebender” está disposto a se manifestar contra algumas práticas com as quais ele não concorda, como o baixo nível de pagamento e apoio aos novos lutadores do UFC. Ele também defendeu a decisão de Ngannou de deixar o UFC durante uma entrevista durante a participação no UFC 284, dizendo que “a forma como fazemos negócios tem que mudar e vai mudar”. E ele acredita que a mudança está chegando, graças a Ngannou.

“O UFC fará a mudança”, disse Adesanya. “Roma não foi construída em um dia. Portanto, este é um grande movimento de merda. Isso causa uma onda que força a mudança.”