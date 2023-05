Israel Adesanya confiante de que Robert Whittaker vence Dricus du Plessis no UFC 290, aberto à trilogia

Israel Adesanya acredita que pode lutar contra Robert Whittaker novamente em breve.

No UFC 287, Adesanya recuperou com sucesso seu título dos médios com um nocaute no segundo round do inimigo de longa data Alex Pereira. Depois disso, Pereira disse que pretendia subir para 205 libras, fechando a porta para uma possível luta da trilogia e deixando Adesanya sem um próximo desafiante ao título. Havia um homem que Adesanya estava interessado em enfrentar, Dricus du Plessis, número 8 do ranking dos médios do MMA Fighting, mas “The Last Stylebender” revelou em seu canal no YouTube que o UFC recusou essa opção.

“Eu tentei fazer Du Plessis na porra da Estrela da Morte [Allegiant Stadium in Las Vegas]”, disse Adesanya. “Tentei. Talvez não o International Fight Week porque já estava agendado, mas tentei depois. Eu estava tipo, ‘Foda-se, dê-o para mim. Já está lá. Qual é o ponto? Porque esperar?'”

Adesanya quer lutar contra du Plessis por motivos pessoais. Depois do UFC 287, o campeão dos médios disse que “arrastaria sua carcaça pela África do Sul com prazer” em resposta aos comentários de du Plessis sobre ser “o africano lutando no UFC”. Se Adesanya quiser resolver essa treta, porém, ele primeiro precisa torcer por du Plessis, porque o lutador sul-africano enfrentará Robert Whittaker no UFC 290 em julho, no que já foi declarado o confronto número 1. E Adesanya não gosta de suas chances.

“Este é o jogo que jogamos”, disse Adesanya. “P***, eu só [realized] são três rodadas. Percentagem? Eu digo que Rob provavelmente pode acabar com ele.

“Eu diria que Rob provavelmente pode tirá-lo de lá no segundo round, ou apenas vencê-lo por três rounds. A única chance de Dricus – não gosto de dizer que não há como, porque sempre há um jeito, mas ele não pode sobreviver a Rob. Acho que Rob será mais rápido do que ele, mais apto do que ele, então ele pode ter que fazer feio. Mas Rob também pode lutar feio, então veremos. Sinceramente, 70 [percent chance Whittaker wins]mas eu realmente quero Dricus.

Além da animosidade pessoal, Adesanya também quer du Plessis porque seria um novo confronto. “The Last Stylebender” já tem duas vitórias sobre Whittaker, principalmente tirando o título dele no UFC 243 no próprio quintal de Whittaker em Melbourne, Austrália.

Adesanya agora está planejando defender seu título no card do UFC 293 em setembro, que está marcado para acontecer em Sydney, então se Whittaker vencer e estiver pronto para uma reviravolta rápida, o campeão diz que está feliz em dar a Whittaker uma vantagem de jogar em casa. mais tempo.

“Não [it doesn’t bother me]”, disse Whittaker. “Eu acho que há outra história aí. É em uma nova cidade na Austrália, outro estádio, tenho certeza. … Este, será um bom dia. Eu gosto de Sidney. Será um dia ensolarado.