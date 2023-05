Issa Rae está empolgado com a estreia de ‘Homem-Aranha’ e lê quadrinhos desde a 3ª série

Issa Rae está nas nuvens, ela está fazendo sua grande estreia na Marvel no mundo da animação… porque ela nos diz que tem sido uma grande cabeça de quadrinhos desde que era uma garotinha!

Recebemos Issa na quinta-feira no LAX e conversamos sobre ela ter seus sentidos de aranha fluindo para o próximo filme “Homem-Aranha: Através do Verso-Aranha” – algo que ela está entusiasmada por alguns motivos.

Conheça Jessica Drew em Spider-Man: Across the Spider-Verse, exclusivamente nos cinemas em 2 de junho! Adquira ingressos agora: https://t.co/JN8ktusVUB pic.twitter.com/LCi56lZu1C

Para quem não sabe, Issa está interpretando Jessica Drew – outra variante da Mulher-Aranha … e mesmo que a maior parte da trama do filme seja mantida em segredo, uma coisa sobre sua personagem é certa – ela está lutando contra o crime com um pãozinho forno!

Issa tem tudo a ver com representação, mas ela tem uma palavra de advertência para qualquer mulher grávida por aí … não brigue! Independentemente disso, ela é a favor da mensagem maior – que a vida das mulheres não precisa ser suspensa só porque estão tendo um bebê.

E se você não sabe, o personagem de Issa é apenas um dos muitos Spider-People no novo filme do multiverso … juntando-se à Spider-Society com nomes como Oscar Isaac, Andy Sambergdar Daniel Kaluuyapara citar alguns – e ela parece muito empolgada por isso!