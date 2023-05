Ivana Knoll aparece no GP de Miami com roupa atrevida

CA influenciadora roatiana Ivana Knoll impressionou seus próprios fãs e os fãs da Fórmula 1, que talvez não a conhecessem antes.

Ela apareceu em Miami para a última edição da temporada de Fórmula 1 de 2023 e, como você pode esperar, sua roupa chamou a atenção, tanto em Miami quanto nas mídias sociais ao redor do mundo.

Knoll ganhou milhões de seguidores durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando chegou, seminua, a várias partidas.

A Copa do Mundo só acontece a cada quatro anos, então é difícil construir uma marca, mesmo com mais de três milhões de torcedores.

Você tem que chegar lá e manter seu nome nas manchetes, e é por isso que ele desembarcou em outras arenas.

Isso é exatamente o que o popular modelo croata fez.

Assim que a Copa do Mundo no Catar terminou, ela lançou uma campanha de branding que continua forte.

Ela ficou de topless na praia, revelou que não iria pular no trem do dinheiro do OnlyFans e foi a quantas festas pôde.

Ivana Knoll chega à Fórmula 1

Na semana passada ela esteve no circuito para o Grande Prêmio do Azerbaijão, antes de retornar para disputar o Grande Prêmio de Miami neste fim de semana.

“Deixo Baku com lembranças maravilhosas”, disse ela alguns dias atrás.

“Não esperava tanto apoio e amor, me sinto muito honrado e feliz por fazer parte do @bakucitycircuit obrigado! Agora é a vez do @f1mia.”