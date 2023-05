Ja Morant deixa mensagens enigmáticas no Instagram que depois apaga: Adeus, te amo mãe...

Eu moroarmador e estrela do Memphis Grizzlies, deixou a NBA preocupada após postar várias mensagens enigmáticas em seus stories no Instagram.

Isso ocorre dias depois que ele voltou a ser o centro das atenções por entrar nas redes sociais com uma arma.

Junto com as fotos você pode ver dedicatórias para sua mãe, família, filhos… e uma final em que ele diz “adeus”. Pouco depois, ele apagou todas essas fotos.

Pela manhã nos Estados Unidos, Morant carregou essas postagens. Neles ele diz: “te amo ma”. “Te amo, papai. “Você é a melhor garotinha. te amo”. E um final com “tchau”.

Minutos depois, e assim que se espalhou como fogo nas redes sociais, ele decidiu deletar as postagens.

questões morais

Morant está mais uma vez no meio da controvérsia. Durante a temporada regular, o astro foi pego com uma arma em uma loja do Colorado e foi suspenso por oito jogos, custando-lhe mais de meio milhão de dólares em salário e passou um tempo em uma clínica na Flórida.

Ele voltou e teve uma grande atuação nos Playoffs contra o Los Angeles Lakers.

Alguns meses depois, ele voltou aos holofotes quando voltou a ofender no Instagram Live aparecendo com outra arma.

O Memphis Grizzlies agiu de acordo ao decidir removê-lo da participação e a NBA resolveu o problema por conta própria abrindo uma investigação.

“Estamos em choque”, confessou Adam Silvero comissário da liga.

A NBA ainda está investigando o incidente, enquanto a Nike suspendeu a linha de tênis do armador, lançada na última temporada regular.

“Esta é uma jornada e reconheço que há mais trabalho a ser feito. Minhas palavras podem não significar muito agora, mas assumo total responsabilidade por minhas ações. Estou empenhado em continuar trabalhando em mim mesmo”, confessou o armador após o segundo incidente.