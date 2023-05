Jack Nicholson, o amuleto da sorte do Lakers, mais uma vez ofusca outros A-listers

Los Angeles Lakers Super-fã Jack Nicholson sentou-se na quadra da Crypto.com Arena na segunda-feira para o jogo 4 das semifinais da Conferência Oeste na Eliminatórias da NBA de 2023 e os donos da casa mais uma vez conquistaram a vitória na presença dele.

Nicholson, 86, aproveitou o jogo ao lado de seu filho Raioe locutor esportivo Jim Gray. O ator ofuscou outras celebridades da lista A no prédio, como Chris Pratt e Kim Kardashian.

Destino da semifinal Lakers x Warriors já decidido pelo ‘cão do destino’

lenda do Lakers Kareem Abdul-Jabbar também estava no prédio para testemunhar o Purple & Gold assumir a liderança da série 3-1 com um desempenho fenomenal de Lonnie Walker IV fora do banco.

Walker, 24, não fazia parte do rodízio ultimamente, mas jogar na frente de Nicholson pode ter inspirado o jovem guarda a aproveitar ao máximo seus 27 minutos.

A última vez que Nicholson compareceu a um jogo do Lakers foi em 28 de abril, quando o time garantiu sua vaga nas semifinais ao eliminar o Memphis Grizzlies no jogo 6.

Lakers não poderia perder para Warriors na frente de Jack

Antes dessa ocasião, Nicholson não comparecia a um jogo do Lakers desde a abertura da temporada de 2021, uma derrota para o Warriors.

Se o Golden State levasse a melhor sobre LA na frente de Nicholson mais uma vez, seria vergonhoso.

Ele tem gostado de observá-los desde o Showtime Lakers e merece seu melhor esforço em sua presença.

A propósito, a senhora asiática que se senta ao lado de Nicholson e supostamente é sua amiga estava, obviamente, também no prédio. Ela raramente perde nenhum jogo, mas, como Jack, também teve uma pausa durante a pandemia.