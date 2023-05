Jackass estrela Bam Margera à beira da morte? Aqui está o que se sabe sobre a saúde do skatista

Since há alguns dias Bam Margera esteve no olho do furacão por ter agredido fisicamente seu irmão Jesse Margera, o fundador do programa Jackass se entregou voluntariamente à polícia, mas novamente ele está de volta aos noticiários, há rumores de que o skatista está em um estágio crítico de sua saúde e à beira da morte.

Jesse Margera escreveu em sua conta no Instagram que seu irmão está à beira da morte devido ao vício em drogas.

“Espero que nenhum de vocês tenha que se machucar tanto quanto eu agora”, escreveu Jess em seu Instagram Story sobre uma foto dele e de Bam.

“Ele está morrendo e não há nada que eu possa fazer sobre isso.”

Advogado de Bam Margera nega doença

Após a postagem de Jesse, Bam Margera’s advogado saiu para prestar depoimento aos Correios onde garante que seu cliente está de perfeita saúde e pronto para o julgamento que enfrentará por agressão

“Ele parece estar bem de saúde e bom humor se preparando para sua defesa neste caso”, disse o advogado de Margera, Michael van der Veen, ao The Times, acrescentando que ele falou com o ex-skatista profissional na manhã de segunda-feira.

Pessoas próximas a Bam reconheceram publicamente que ele tem problemas com drogas e estão muito preocupadas com ele.