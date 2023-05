Jackson Mahomes comparece ao tribunal em caso agravado de agressão sexual

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jackson Mahomes apareceu em um tribunal do Kansas na tarde de terça-feira … marcando uma das primeiras vezes em que foi visto em público desde que foi preso por agressão sexual agravada no início deste mês.

Patrick Mahomes‘ irmão mais novo – uma estrela da mídia social que acumulou mais de 1 milhão de seguidores no TikTok – apareceu no tribunal do condado de Johnson com uma aparência elegante … vestindo um terno cinza, gravata escura e óculos escuros.

Um juiz determinou que Jackson Mahomes poderia ter contato com três das quatro testemunhas que ele pediu permissão para contatar. O juiz negou contato com uma testemunha que mantém relacionamento com uma das supostas vítimas. há atualizações @KCTV5 16h60 pic.twitter.com/EyHn4IS3Au — Emily Rittman KCTV5 (@EmilyRittman) 16 de maio de 2023

Jackson sentou-se brevemente diante de um juiz para solicitar uma modificação de sua fiança.

O jovem de 23 anos pediu para entrar em contato com quatro pessoas com as quais ele havia sido impedido de falar como parte das condições de sua libertação da prisão em 3 de maio.

Durante o processo de terça-feira, o juiz decidiu que poderia ter contato com três dos quatro.

Jackson então deixou a quadra sem falar com os repórteres no local. Ele deve voltar para outra audiência no final de agosto.

Como informamos, Jackson foi preso no início deste mês e acusado de quatro acusações – incluindo três acusações de agressão sexual agravada – depois que o dono de um restaurante alegou que ele tentou beijá-la à força várias vezes durante um incidente em fevereiro.



No momento do suposto encontro, o proprietário também alegou que Jackson havia empurrado um membro de sua equipe de garçons no início da noite.

Jackson, por meio de seu advogado, Brandon Daviesdisse que não fez nada de errado.