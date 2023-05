Jackson Mahomes é preso por agressão sexual agravada

Jackson Mahomes – irmão mais novo da superestrela do Kansas City Chiefs Patrick Mahomes – foi preso por agressão sexual agravada na quarta-feira … em relação a um suposto incidente em um restaurante do Kansas em fevereiro.

Mahomes foi autuado por volta das 7h45 … e sua fiança foi fixada em $ 100.000. De acordo com os registros do tribunal, ele foi acusado de três acusações de agressão sexual agravada. Ele também foi acusado de uma acusação de agressão por contravenção.



Reproduzir conteúdo de vídeo





fevereiro de 2023

A estrela da mídia social de 22 anos foi acusada de agredir sexual e fisicamente o proprietário do Aspens Restaurant and Lounge… quando a mulher de 40 anos alegou que ele tentou beijá-la à força várias vezes.

O proprietário também alegou que Jackson estava embriagado no início da noite … e afirma que ele empurrou um membro masculino de sua equipe de garçons.

Uma condenação por agressão sexual agravada no Kansas pode levar a uma sentença de até 55 meses.

Logo após o suposto incidente, o advogado de Jackson, Brandan Davies, disse que ele não fez nada de errado.

“Nossa investigação revelou evidências substanciais refutando as alegações do acusador de Jackson, incluindo as declarações de várias testemunhas. Entramos em contato com a polícia para fornecer o resultado de nossa investigação para que eles possam ter uma visão completa do assunto.”

O incidente parece ter sido capturado em vídeo de vigilância… e está sob investigação policial desde março.

Jackson – que é conhecido por documentar sua vida na internet – passou várias semanas fora dos olhos do público após as acusações… mas desde então voltou às redes sociais e participou do Draft da NFL em Kansas City na semana passada.

Não é a primeira vez que Jackson se envolve em polêmica – ele também enfrentou reação por jogar água nos fãs do Baltimore Ravens em um jogo em 2021 … e fazer uma dança TikTok no memorial do campo de Washington para o falecido astro da NFL Sean Taylor alguns semanas depois.