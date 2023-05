Jackson Mahomes, irmão de Patrick, é preso por acusações de agressão sexual no Kansas

Ameio de um incidente recente dentro de um Cidade de Kansas restaurante, Jackson Mahomes foi preso por acusações de agressão sexual agravada. Este incidente ocorreu na madrugada de quarta-feira, o irmão de Patrick Mahomes foi autuado pela polícia local por volta das 7h45 e sua fiança foi fixada em $ 100.000. Os registros do tribunal confirmam que Jackson foi acusado de um total de três contas de agressão sexual agravada e uma acusação de agressão de contravenção. O pior de tudo isso é que Jackson Mahomes esteve exatamente nessa mesma situação no passado e recentemente. Ele já foi acusado de tentar beijar à força a dona do Restaurante e Lounge Aspens nos últimos meses.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

A estrela da mídia social de 22 anos foi acusada pelo dono do clube de 40 anos de agredi-la sexual e fisicamente e há até imagens do que aconteceu. Qualquer condenação por agressão sexual agravada no estado de Kansas equivale a 55 meses de prisão. Este vídeo está sob investigação desde o mês de Marchar, especialmente depois que o advogado de Jackson disse que seu cliente não fez nada de errado. O mais novo dos Mahomes Brothers é conhecido por documentar sua vida nas redes sociais e por ser considerado a ovelha negra de sua família. Depois daquele incidente com o dono do clube, Jackson decidiu se afastar das mídias sociais por um tempo, mas voltou recentemente. Ele até frequentou o Draft da NFL em Kansas City semana passada.

Outras controvérsias de Jackson Mahomes

Pode haver muitos problemas diferentes Jackson Mahomes se meteu durante seu tempo no centro das atenções. Ele enfrentou reação após jogar água em um Baltimore Ravens torcedores durante um jogo contra o Kansas City Chiefs em 2021. Algumas semanas depois, ele foi flagrado dançando no TikTok no memorial do campo de Washington para o falecido astro da NFL Sean Taylor apenas algumas semanas após o incidente da água. Além disso, Jackson foi gravado agarrando o rosto de uma mulher durante uma viagem para Las Vegas. Esse garoto parece não entender o conceito de manter o nome de sua família limpo, ele simplesmente não parece se importar e provavelmente precisa de ajuda profissional. Esperançosamente, o Mahomes a família pode encenar uma intervenção após o último incidente.