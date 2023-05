Jaclyn Zeman, estrela de ‘General Hospital’, morre aos 70 anos

Frank Valentini, um dos produtores executivos de “GH”, fez o anúncio na quarta-feira, escrevendo: “Em nome de nossa família do Hospital Geral, estou com o coração partido em anunciar a morte de nossa amada Jackie Zeman. Assim como sua personagem, a lendária Bobbie Spencer, ela era uma luz brilhante e uma verdadeira profissional que trazia muita energia positiva com ela para o trabalho.”