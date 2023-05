Jailton Almeida espera que o ‘melhor de todos os tempos’ Jon Jones fique por perto para a luta pelo título do UFC dos sonhos

Jailton Almeida espera ter a chance de enfrentar Jon Jones pelo ouro peso-pesado do UFC antes que o lendário campeão pendure as luvas de vez.

“Malhadinho” parece imparável no UFC, passando por Shamil Abdurakhimov em sua mais recente aparição para fazer 4 a 0 com quatro paralisações sob a bandeira da empresa, enquanto derrotou seus oponentes por 110 a 2 em quatro lutas combinadas.

Almeida enfrenta Jairzinho Rozenstruik na luta principal do UFC Charlotte neste sábado, que vai ao ar ao vivo na ABC, e sabe que uma vitória pode colocá-lo na conversa para uma luta número 1.

“Vou deixar isso para o matchmaker do UFC”, disse Almeida no episódio desta semana do Trocação Franca. “Se ele ver que tenho possibilidade de lutar pelo cinturão, tenho que me preparar para isso. Se ele disser que preciso lutar mais uma vez, estarei pronto para isso também”.

Jones conquistou o título dos pesos pesados ​​do UFC no início deste ano ao finalizar Ciryl Gane em apenas um round, e ele provocou uma possível aposentadoria do esporte se vitorioso em uma luta esperada contra o ex-campeão Stipe Miocic ainda este ano.

“Espero que ele fique”, disse Almeida sobre “Bones” Jones. “Espero que ele vença o Miocic e diga: ‘Vou fazer mais uma luta. Coloque-me contra qualquer um. Seria muito gratificante se eles me colocassem lá. É como completar o jogo. Lutando e vencendo o melhor de todos os tempos.”

“Esta luta seria muito difícil para mim”, continuou ele. “Jon Jones é um lutador completo, todo mundo sabe disso. Ele é muito versátil em tudo que faz. Eu deixaria as coisas acontecerem e me concentraria em seus pontos fracos para pegá-lo. Estudar a luta desde o início e tentar fazer o meu para finalizar a luta.”

Almeida continua focado em Rozenstruik primeiro, no entanto.

O peso pesado do Suriname parou Chris Daukaus em apenas 23 segundos em dezembro passado, sua terceira vez finalizando um adversário em menos de 30 segundos no octógono.

“O Jairzinho é extremamente perigoso, todo mundo sabe disso. Não vai ser uma luta fácil”, disse Almeida. “Ele também quer chegar ao título. Ele é muito perigoso com os pés, tem as mãos pesadas. Quando ele te toca, você cai, mas olhando para as derrotas dele e para as lutas que ele quase perdeu — [Alistair] O Overeem derrubou, o Ciryl Gane e o Curtis Blaydes também derrubaram, mas não conseguiram finalizar, e isso é coisa minha, derrubar e trabalhar a finalização ou o nocaute técnico.

“O pior aspecto do jogo dele é a defesa de quedas. Não é bom. Tenho que ter cuidado com as mãos dele. Se ele cair uma vez, ele não vai voltar. Eu sei que. Ele só vai se levantar quando o árbitro parar a luta.”

Rozenstruik vem promovendo esse confronto nas redes sociais como a “Quarta Batalha da Amazônia”, referindo-se às vitórias por nocaute sobre os pesos pesados ​​brasileiros Junior dos Santos, Augusto Sakai e Junior Albini. O lance dessas lutas, segundo Almeida, é que os três tinham “medo” do poder de Rozenstruik.

“[Rozenstruik] não postou nada antes da luta em Daukaus. Você vê que ele está nervoso, está postando muitas coisas sobre mim”, disse Almeida. “Ele me postou em um trem com ele esperando, ele postou isso [about Amazonia]. Ele postou vídeos dele nocauteando as pessoas para mostrar que tem poder de nocaute. eu não provoco [opponents]mas quando essa gaiola fecha eu me transformo em outra pessoa e quero mostrar meu trabalho.

“Ele quer promover a luta. Você vê que toda a promoção é por minha conta e ele quer de alguma forma promover essa luta. Ele pode estar chateado ou com raiva por estar no UFC há muito tempo e nunca fizeram nada parecido com ele. Ele acha que está entrando na minha cabeça, mas não vai conseguir. Minha cabeça é à prova de balas.”