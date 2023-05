Jailton Almeida finaliza Jairzinho Rozenstruik com mata-leão na luta principal do UFC Charlotte

Jailton Almeida provou mais uma vez que pode ser apenas um futuro campeão peso-pesado do UFC.

Em sua maior luta até hoje na luta principal do UFC Charlotte, o brasileiro precisou de menos de quatro minutos e apenas uma queda para trazer Jairzinho Rozenstruik ao seu mundo no chão antes de aplicar um mata-leão finalizador. Foi uma atuação dominante de Almeida, que evitou o poder considerável de Rozenstruik e depois apenas o destruiu no chão.

Com o estrangulamento aplicado e sem ter como escapar, Rozenstruik finalizou com a luta terminando em apenas 3:43 do primeiro round.

“Um grande evento principal, primeira luta como esta”, disse Almeida após sua última vitória. “Estou muito feliz. Khabib realmente ganhou assim. Este é o estilo porque estou aqui. Todo mundo falava que ele era um dos caras mais perigosos da categoria, ia me nocautear. Tudo o que ele fez foi me dar alguns tapas. “Quando desço com a pressão, ninguém consegue me pegar.

Não demorou muito para Almeida mergulhar rapidamente nas pernas e derrubar Rozenstruik no chão, exatamente onde ele queria a luta. Almeida avançou metodicamente sua posição antes de finalmente passar para a meia-guarda enquanto procurava finalizar ou fazer o ground and pound.

Almeida teve o cuidado de garantir que ele ficasse por cima, enquanto Rozenstruik estava decidido a jogar na defesa para tentar anular a vantagem do grappling do brasileiro. Enquanto Rozenstruik evitou os avanços de Almeida momentaneamente, os ataques continuaram vindo de forma rápida.

Almeida acabou caindo na montada ao começar a chover socos, o que obrigou Rozenstruik a rolar e desistir das costas. Foi o que bastou para Almeida encaixar rapidamente no mata-leão com Rozenstruik finalizando segundos depois.

A vitória certamente impulsionará Almeida na categoria, embora seja difícil dizer quantos pesos-pesados ​​do topo do ranking estarão ansiosos para assinar um contrato com seu nome. Almeida tem pelo menos um nome em mente para um futuro adversário.

“Quero alguém com outra mão pesada”, disse Almeida. “Que tal Tai Tuivasa? Quero outro desafio.”