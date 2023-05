Jake Paul quer McGregor depois de Nate Diaz, ‘maior luta em esportes de combate’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jake Paul não pisa no ringue de boxe por mais três meses, mas já está de olho no próximo adversário depois Nate Diaz … e nada mais é do que Conor McGregor!!

The Problem Child – que está lutando contra Diaz em agosto 5 em Dallas – expôs seus planos para Babcock no programa de TV “TMZ Sports” no FS1 … dizendo que pretende nocautear Diaz (algo que Conor nunca fez) e depois travar uma luta com Notorious.

Claro, Nate e Conor têm uma das maiores rivalidades da história do UFC… e com a série empatada com uma vitória para cada, Diaz quer cuidar dos negócios contra Jake e depois revisitar seu antigo inimigo uma última vez.

Mas, Jake diz que vai estragar os planos de Nate de uma luta de trilogia, colocando-o na fila para uma chance contra Conor … e ele acha que McGregor não terá “escolha a não ser fazer a maior luta em esportes de combate”.

Paul – 6-1 como boxeador profissional – entende que Conor precisaria da permissão do chefão do UFC Dana White para fazer a luta acontecer … mas ele parece otimista de que o dinheiro faria o suficiente para convencê-lo a concordar.

Lembre-se, Jake tem ido depois de uma briga com McGregor algumas vezes no passado… trollando a estrela do UFC quase todas as chances que ele teve ao longo dos anos. McGregor tem atirou de volta de vez em quando também – mas eles não foram capazes de misturar tudo em um ringue.



Se uma luta acabar, Jake diz que espera que seja uma luta de boxe … mas ele nos disse que também não se opõe ao MMA.

“Podemos fazer uma série de duas partes”, disse o jogador de 24 anos. “Um boxe, um MMA no PFL. Faça acontecer, sem problemas.”