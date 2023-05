Jalen Carter, dos Eagles, está entre os réus em processo civil de US$ 40 milhões por acidente de carro fatal envolvendo jogador dos Bulldogs

Jalen Carter, um tackle defensivo para o Philadelphia Eaglesestá entre os réus listados em um processo civil de $ 40 milhões movido por Dave Willock Sr., pai de Devin Willockjogador de linha ofensiva do Georgia Bulldogs que morreu em um acidente de carro junto com o assistente de recrutamento Chandler LeCroy em janeiro.

Willock Sr. já havia buscado $ 2 milhões em danos do Universidade da Geórgia departamento atlético, alegando negligência que permitiu a LeCroy dirigir o SUV, apesar de várias multas por excesso de velocidade. Willock Sr. agora inclui a associação atlética da Geórgia e outros réus no caso. Além de Carter, Willock Sr. listou a Sarchione Automotive Inc. e a Toppers International Showbar como réus.

A Sarchione Automotive forneceu a Carter um Jeep Trackhawk como parte de um acordo da NIL, enquanto o Toppers é o clube de strip onde LeCroy consumiu álcool antes de correr contra Carter. Relatórios afirmam que Carter estava competindo contra LeCroy depois que os Bulldogs venceram seu segundo campeonato nacional consecutivo, e LeCroy estava dirigindo sob a influência de álcool.

Carter foi preso por corrida de rua e direção imprudente e foi libertado sob fiança de $ 4.000. Ele não contestou as acusações e recebeu uma sentença de 12 meses de liberdade condicional, multa de $ 1.000 e 80 horas de serviço comunitário. Carter também foi acusado de três violações de trânsito durante o semestre de outono, incluindo dirigir a 89 milhas por hora em uma zona de velocidade de 45 milhas.