Jalen Ramsey descarregando US $ 14 milhões em mansão em Los Angeles após a troca com os Dolphins

Jalen Ramsey está se despedindo tanto do time de futebol americano de Los Angeles este ano quanto da mansão insana que ele chamou de lar na cidade… TMZ Sports soube que colocou seu bloco à venda após sua troca com os Dolphins.

O ex-cornerback do Rams – com a ajuda do agente do Compass Lee Mintz – acabou de listar a propriedade na segunda-feira por US $ 13.995.000 … e, embora seja um preço alto, não é difícil ver que definitivamente vale a pena.