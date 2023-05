James Harden e Doc Rivers podem deixar os Sixers

Tele Philadelphia 76ers‘ eliminação nas mãos do celtas de Boston no jogo 7 das semifinais da Conferência Oeste desferiu um grande golpe para a equipe depois de desperdiçar uma vantagem de 3-2 nos playoffs e produzir um péssimo desempenho no segundo tempo na decisão.

Sixers estrela James Harden e treinador principal Doc Rivers foram escolhidos após o último jogo com Boston e seu futuro permanece incerto.

Após as recentes demissões de Monty Williams e Mike Budenholzer pelo Phoenix Suns e Milwaukee Bucksrespectivamente, rios pode ser o próximo técnico a deixar um time da NBA.

“Sim”, disse rios depois de ser perguntado se ele estará na próxima temporada. “Acho que ainda tenho mais dois anos, então.”

LAPRESSE

Sixers melhorados sob Rivers

rios chegou à Filadélfia após a bolha da NBA no inverno de 2020 e ajudou o time a melhorar seu recorde em suas três temporadas, ao conseguir 49 vitórias em 2020/21, 51 em 2021/22 e 54 nesta temporada.

O recorde desta temporada foi o melhor desde 2001, quando Allen Iverson ganhou o prêmio NBA MVP e levou o 76ers às últimas finais da Conferência Leste e finais da NBA.

O treinador conta com o apoio do All-star e atual MVP da NBA, Joel Embiidque lutou nos playoffs.

“O treinador tem sido fantástico” Embiid disse. “E ele fez um ótimo trabalho, na minha opinião.”

rios já tem 10 derrotas no jogo 7 como treinador principal (6-10), o dobro de qualquer outro treinador na história da NBA, de acordo com o ESPN Stats & Information. Deve-se notar que ele perdeu cinco jogos de 7 consecutivos.

“Achei que tínhamos o grupo certo. Achei mesmo”, rios observado.

LAPRESSE

“Jogamos muito bem o ano todo e essa derrota diminui absolutamente o que fizemos este ano de alguma forma. Acho que este time está indo bem. Achei que demos outro passo nesta temporada. E então esta noite acho que demos um passo para trás. Mas isso é OK. Isso também acontece.”

Harden lutou contra o Celtics

O outro grande homem escolhido para o Sixers‘ eliminação é James Harden. Suas médias nessas semifinais (22+6,6+6,6+8) foram semelhantes às médias da temporada regular (21+6,1+10,7), mas contra o celtas ele lutou novamente.

EFE

Ele produziu duas atuações impressionantes no primeiro jogo (45+1+6) e no quarto (42+8+9), mas não conseguiu impressionar no segundo (12), terceiro (16), quinto (17), bem como no sexto (13 pontos em 16/04) e sétimo (nove pontos em 11/03).

“Nem pensei nisso” Endurecer disse quando perguntado sobre seu futuro.

Em Filadélfiaquatro derrotas de nesta série, Endurecer registrou 12/55 arremessos de campo, incluindo 3/24 da faixa de três pontos.