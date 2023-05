James Harden fez uma escapada de ‘Dennis Rodman’ em Las Vegas antes da série contra o Celtics

EUm toda a história do esporte, existem atletas como James Harden ou Dennis Rodman que simplesmente precisam manter a tranquilidade a qualquer custo para ter um desempenho melhor. Sua maneira particular de fazer isso é relaxando ou se divertindo como bem entenderem. Rodman tornou essa prática popular em todo o mundo, mas sempre aconteceu. Quando ‘The Last Dance’ da Netflix foi lançado, a história mais engraçada daqueles Chicago Bulls de 1998 é definitivamente a de ‘Dennis Rodman vai para Vegas’. Adicionaremos um clipe abaixo, mas Rodman entrou em crise no meio da temporada porque precisava desabafar. O treinador Phil Jackson era um gênio e permitiu que Dennis saísse por 2 dias.

O problema é que Dennis Rodman estava em seu quarto dia e Michael Jordan sabia que precisava voltar. Todos sabiam que Dennis Rodman era parte essencial daquele time e por mais que ele festejasse, o lendário jogador sempre se apresentava. Algo semelhante acontece com James Harden hoje, ele já tem fama em muitos clubes de strip pelo país porque adora festas. Nada de errado com isso, desde que entreguem a mercadoria dentro do tribunal. James informou recentemente o técnico Doc Rivers ele estava indo para Las Vegas antes da série crucial contra o Boston Celtics. A série está empatada em 1 a 1 e os dois times jogam ainda hoje na Filadélfia. Harden entregou a mercadoria em um desses dois jogos sem a necessidade de lesões Joel Embiid.

Doc Rivers não se importa com Harden festejando em Las Vegas

A fuga para Las Vegas vazou para a imprensa e Sixers‘ O técnico Doc Rivers foi questionado sobre isso pela mídia. Ele não apenas disse que não se importa, como na verdade mencionou os documentários de ‘The Last Dance’ e aquele dobrador de Rodman Vegas. Isto é o que ele disse: “É engraçado. James me ligou antes de ir, e eu disse, ‘E daí? Faça isso.’ Dennis Rodman foi para Las Vegas. Eles me perguntaram sobre isso e eu disse: ‘Tivemos três dias de folga’. Eu disse a eles para fazerem o que quisessem. Ele é um homem adulto. Eu não me importava. Oh sim, eu teria exagerado se fosse um treinador mais jovem, tudo isso. Mas, você sabe, é engraçado pensar sobre agora. Apenas anos treinando adultos e assistindo ‘The Last Dance’, todas essas coisas não parecem tão grandes. Você apenas fica mais velho e mais experiente, cara. E sabe o que eu aprendi? Alguns caras são quem eles são. Deixe-os ser isso.”