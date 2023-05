Jamie Foxx é relatado em condição estável e não está mais em perigo, mas ainda está hospitalizado

SAlgumas coisas estão começando a não se encaixar na história de Jamie Foxx, o mundo está feliz por ele estar vivo e melhorando. Mas melhorar de quê, exatamente? Houve muito silêncio no rádio sobre o que realmente aconteceu com ele e apenas pistas de que algo aconteceu com seu cérebro. No relatório mais recente de seu círculo íntimo, eles conversaram com o pessoal da People e fizeram algumas novas revelações. No entanto, você precisa ler nas entrelinhas para entender que Jamie não passou por algo extremamente sério. Nos dias anteriores, também foi relatado que ele teve que ser reanimado do incidente que sofreu. Mas isso sugere que ele ficou com algum tipo de dano.

Aqui está o que a fonte disse sobre Jamie Foxx: “Jamie está estável e não está em uma situação de risco de vida agora. Os médicos estão fazendo mais exames e querem ter certeza absoluta de que ele ficará bem antes de permitir que ele deixe o hospital. Jamie Fox está também sendo aconselhado a manter seus níveis de estresse baixos assim que receber alta. O hospital é o último lugar que Jamie quer estar. Ele tem muitos projetos em andamento. Ele está fazendo as coisas; ele é focado e astuto. O que aconteceu com ele medicamente é grave o suficiente para mantê-lo no hospital. Todos estão pensando nele. Sua família e amigos o estão apoiando e estão lá para ele. Não houve nenhuma palavra sobre quando ele deixará o hospital.”

Kevin Hart pode ter escorregado sobre a saúde de Jamie Foxx em Logan Paul

Uma celebridade que falou um pouco sobre seu amigo Jamie Foxx é Kevin Hart, o comediante esteve no podcast ‘Impaulsive’ na última semana. Ele foi questionado diretamente sobre Jamie Foxx e como ele está. Embora Hart não tenha sido específico, ele mencionou que houve melhorias significativas em sua recuperação. O que significa que Jamie provavelmente sofreu sérios danos. Além disso, o comentário do insider sobre o conselho do médico para ficar longe do estresse também foi bastante revelador. Mesmo ele estando se recuperando e fora de perigo, ainda precisamos ver qual foi o tamanho do estrago e se ele pode continuar atuando com esse estrago que sofreu.