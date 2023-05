Jamie Foxx está em uma clínica de reabilitação de alto nível especializada em recuperação de derrame após sua emergência médica não revelada

Jamie Foxx tem recebido o melhor atendimento médico de médicos e enfermeiros em uma clínica de reabilitação médica de Chicago para cuidar de sua recuperação física depois que ele foi liberado do hospital de sua ‘emergência médica’ relatada.

Fontes que falaram com o TMZ afirmam que Foxx está recebendo atendimento médico em Chicago desde abril e tem suas filhas Corine e Anelise Foxx com ele para apoiá-lo em compartilhar seu bom humor com seu pai famoso.

Embora a família não tenha deixado claro qual foi a emergência médica relatada, de acordo com a página seis, a instalação é especializada em recuperação de acidente vascular cerebral, lesão cerebral traumática, lesão da medula espinhal e reabilitação de câncer.

Alguém próximo da família afirma que Foxx está se recuperando bem, além disso, sua filha Coreen que foi mais informativa segundos que afirmam.

Corinne Foxx e a polêmica com a mídia

Enquanto muitos meios de comunicação publicaram a história da emergência médica, houve outros que foram informados de forma diferente e publicaram histórias que careciam de clareza, isso acabou chamando a atenção de Corinne Foxx e esclareceu as coisas.

A filha de Foxx brincou: “Atualização da família: é triste ver como a mídia corre solta, meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando.”

Os meios de comunicação emitiram desculpas públicas à família Foxx

Tanto o Daily Loud quanto o Radar Online publicaram a história de que a família Foxx estava “se preparando para o pior” e que o ator estava “em suporte de vida em [the] UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.”

Ambos os meios de comunicação de celebridades tiveram que se desculpar com a família e os leitores, emitindo uma declaração via Twitter. A postagem dizia “Gostaríamos de pedir desculpas pela desinformação sobre a condição de Jamie Foxx, infelizmente pensamos que a fonte que tínhamos era real, mas não era.”

Eles elaboraram “Pedimos desculpas a Jamie e sua família por nossas ações aqui e continuamos a desejar-lhe nada além de boa saúde. Desculpe por desapontar nossos seguidores também. Faremos melhor no futuro e garantiremos que todas as fontes sejam devidamente verificadas daqui em diante.”