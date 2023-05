Jamie Foxx faz a primeira declaração desde misteriosa hospitalização

Actor Jamie Foxx falou pela primeira vez desde sua misteriosa hospitalização. A estrela de Hollywood foi às redes sociais para divulgar seu primeiro comentário público em três semanas.

Pouco se sabe sobre Foxxcondição de, fora isso, ele parece estar melhorando e se recuperando.

Ele estava em Atlanta para filmar o filme da Netflix ‘Back in Action’, no qual ele vai co-estrelar com Cameron Diaz.

Então, em 12 de abril, Foxxfilha de, Corinne revelou que seu pai havia “passado por uma complicação médica” no dia anterior.

Ela também disse na época que “devido à ação rápida e muito cuidado, ele está a caminho da recuperação”.

Mensagem de agradecimento de Jamie Foxx

Agora, Foxx O próprio fez seus primeiros comentários sobre o assunto, mas limitou suas palavras a um breve agradecimento a seus fãs e simpatizantes.

“Agradeço todo o amor!!! Sentindo-se abençoado”, Foxx escreveu no Instagram.

O vencedor do Oscar também esteve ativo em seus Stories, com uma mensagem para Nick Cannon que o substituiu no ‘Beat Shazam’.

“Agradeço a você meu menino Nick Cannonaté breve”, escreveu Foxx.