Jamie Foxx no Centro de Reabilitação Física em Chicago, Família ao Seu Lado

Jamie Foxx continua recebendo tratamento médico após seu grave problema de saúde no mês passado em Atlanta – mas agora ele está em uma nova cidade, em uma instalação considerada o melhor centro de medicina física e reabilitação do país.

A família de Jamie, incluindo suas filhas Corinne dar anelisassim como a mãe de Anelise, Kristin Grannisestiveram todos em Chicago no sábado e no domingo para passar um tempo com Foxx durante seus cuidados continuados.