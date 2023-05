Jamie Foxx permanece hospitalizado como amigos pedem, ‘rezem por Jamie’

Jamie Foxx permanece hospitalizado mais de 3 semanas após sofrer uma emergência médica, e as pessoas mais próximas a ele dizem que ele precisa de todas as orações e votos de felicidades que seus fãs possam reunir.

Fontes com conhecimento direto nos dizem … Jamie não estará nesta temporada de “Beat Shazam”. Somos informados de que as filmagens começam hoje, com um novo apresentador. Também fomos informados de que Corinne, que é DJ no programa, também não estará – ela tem estado no hospital em Atlanta ao lado de seu pai.