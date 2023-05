Jamie Foxx quebra o silêncio e publica pela primeira vez desde a hospitalização

Jamie Foxx está de volta à terra das mídias sociais pela primeira vez após sua misteriosa hospitalização … quebrando seu silêncio com uma mensagem sincera para aqueles que o desejavam bem.

O lendário ator foi ao Instagram na quarta-feira, escrevendo “Agradeço todo o amor!!! Sentindo-se abençoado”. Os fãs inundaram os comentários com mais votos de felicidades para Jamie – incluindo um que dizia: “Para sempre !!❤️ NÓS TE AMAMOS, GOAT !!”

Como informamos, Nick está assumindo o lugar de Jamie enquanto ele lida com sua condição médica. Kelly Osbourne substituirá como DJ do show, lugar normalmente ocupado pela filha de Jamie, Corinne. Kelly também compartilhou suas opiniões na cabine do DJ na quarta-feira.