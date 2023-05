Jamie Foxx substituído por Nick Cannon como apresentador de ‘Beat Shazam’ durante hospitalização

Jamie Foxx deixou uma grande ausência em suas funções de apresentador em “Beat Shazam” … um buraco Nick Cannon espera preencher enquanto Jamie permanece hospitalizado com uma condição séria e misteriosa.

O TMZ confirmou que Nick assumirá as funções de apresentador do popular game show da FOX, onde os competidores tentam adivinhar músicas com letras de sucessos de todos os gêneros. somos informados Kelly Osbourne vai trabalhar como DJ do show… cargo ocupado pela filha de Jamie, Corinneenquanto ela se despede para ajudar na recuperação de seu pai.

Em uma postagem na mídia social na quarta-feira, Kelly compartilhou um vídeo da cabine do DJ no set “Beat Shazam”.



O vídeo do IG de Kelly apresenta um mestre de cerimônias ao fundo, abastecendo o público do estúdio para Nick. Kelly também postou uma foto do resumo do show.

O TMZ divulgou a história … A família de Jamie e as pessoas mais próximas a ele continuam pedindo orações, ecoando: “Pray for Jamie”.

Jamie apresenta o programa desde 2017 e também é produtor executivo. Corinne é DJ do show desde 2018, trabalhando nas últimas 4 temporadas.

O game show de letras de música extremamente popular estava programado para entrar em produção apenas alguns dias depois Jamie foi hospitalizado com o que Corinne descreveu como uma “complicação médica”, mas foi adiada. Nick e Kelly começaram a filmar na quarta-feira.