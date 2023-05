Jan Blachowicz revela que pediu luta contra Alex Pereira, UFC promete disputa de cinturão com vitória

Quando Jan Blachowicz ouviu a notícia de que o ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira estava subindo para 205 libras, ele rapidamente aproveitou a oportunidade.

Depois de um resultado decepcionante em sua última luta – um empate majoritário contra Magomed Ankalaev – Blachowicz estava ansioso para marcar uma luta que o colocaria de volta na disputa pelo título novamente. Assim que soube que Pereira estava vindo para a divisão dos meio-pesados, Blachowicz começou a fazer ligações.

“Quando soube que ele viria para a nossa divisão, só queria lutar contra ele”, disse Blachowicz na segunda-feira A Hora do MMA. “Falei com meu empresário e eles fizeram essa luta, foi fácil. Sim, eu disse, ‘OK, dê para mim.’ Por que não?”

“Talvez [the UFC would have made this fight anyway]. Talvez também houvesse uma ideia para eles. Mas estou feliz por ter conseguido o que queria.”

Blachowicz realizou seu desejo – ele agora enfrenta Pereira no co-evento principal do UFC 291 em 29 de julho.

A luta acontece depois que Pereira invadiu o UFC e ganhou uma chance pelo título em apenas sua quinta luta profissional de MMA, em grande parte graças à sua rivalidade preexistente com Adesanya, que remonta aos dias de kickboxing da dupla; “Poatan” derrotou duas vezes Adesanya no kickboxing. Apesar de possuir muito menos experiência no MMA, a oportunidade de Pereira valeu a pena depois que ele marcou um nocaute dramático na quinta rodada para vencer Adesanya novamente e conquistar o ouro do UFC.

Foi um reinado de curta duração no topo da divisão de 185 libras, no entanto, já que Pereira sofreu o destino oposto quando Adesanya o nocauteou no UFC 287 em abril. Embora uma trilogia parecesse possível depois, Pereira optou por subir uma categoria de peso – e Blachowicz está interessado em ver como essa transição será para ele.

“Ele é um cara muito grande”, disse Blachowicz. “Acho que foi uma forma natural dele subir, mas quem sabe no futuro ele volte para fazer mais uma luta com o Adesanya. Vamos ver. Estou feliz por poder lutar contra ele na minha categoria, então ele tem que estar pronto para o lendário poder polonês.”

Claro, Blachowicz tem muita experiência com lutadores se testando em 205 libras depois de competir anteriormente no peso médio.

Blachowicz quebrou a mandíbula do ex-campeão do UFC Luke Rockhold quando o americano tentou a mesma transição, e entregou a Adesanya sua única outra derrota desde que ingressou no elenco do UFC. Blachowicz planeja dar as mesmas boas-vindas rudes a Pereira.

“Acho que às vezes esse é o meu trabalho no UFC”, disse Blachowicz com um sorriso. “Preciso fazer da melhor forma, para mandá-lo de volta para a categoria inferior.

“Com certeza ele vai ter força, mas o que eu sempre digo, se você mudar de categoria de peso, você pode treinar na sua academia com os caras maiores, mas quando você luta, é completamente diferente. Timing, velocidade, tudo é diferente. Três vezes lutei antes com caras da divisão inferior e ganhei tudo. Desta vez será o mesmo.”

Mesmo que a ideia da luta tenha vindo de Blachowicz, o UFC não só foi receptivo à ideia, como a promoção o recompensou pela oferta.

De acordo com o veterano de 40 anos, o UFC prometeu a ele uma chance pelo cinturão se ele conseguisse passar por Pereira, o que provavelmente o colocaria em rota de colisão para enfrentar o vencedor de uma luta esperada entre o atual rei dos meio-pesados ​​Jamahal Hill e ex-campeão Jiri Prochazka.

“Se eu vencer a luta, minha próxima luta será pelo título”, revelou Blachowicz. “É uma motivação maior para mim, e graças ao Alex ele passou para a nossa categoria — sangue novo.

“Gostaria de saber em que lugar estou agora. É muito bom para mim que depois dessa luta minha próxima luta seja pelo título. Estou muito feliz por levar o cinturão novamente para a Polônia.”

Antes de planejar qualquer desfile de vitórias em casa, Blachowicz primeiro precisa passar por Pereira, e certamente não está perdendo de vista os perigos que enfrenta contra um dos kickboxers mais letais que já competiu no MMA.

“Toda a sua carreira de lutador é incrível”, disse Blachowicz sobre Pereira. “Adoro lutar contra lutadores assim porque não preciso buscar motivação para me preparar para esse tipo de lutador.

“[I want to] verifique minha trocação contra a trocação dele. Quero ver como vou ficar porque ele é um dos melhores atacantes do mundo. Isso é uma coisa que eu quero saber, como vai ficar a minha trocação contra ele.”