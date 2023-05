Jane Fonda compartilha pensamentos não filtrados sobre Michael Douglas, Robert Redford, Jean-Luc Godard e Katherine Hepburn

Jane Fonda trabalhou com metade de Hollywood em sua carreira e sempre teve grandes coisas a dizer, no entanto, desta vez ela se abriu e compartilhou suas opiniões sem censura sobre algumas das pessoas mais lendárias do showbusiness, incluindo Robert Redford, Jean-Luc Godard, Michael Douglas, e Katharine Hepburn.

Jane Fonda compareceu a Cannes e foi entrevistada longamente

Jane Fonda joga diploma de Palma de Ouro para o vencedor

Ao falar sobre Robert Redford, ela afirmou que estava apaixonada por ele, mas “Ele não gostava de beijar” e “Eu nunca disse nada [to him about it]. E ele está sempre de mau humor, e eu sempre pensei que era minha culpa.”

Jane Fonda também jogou um documento de Cannes em um palestrante do evento

Ela continuou, “Ele é uma pessoa muito boa. Ele só tem um problema com as mulheres.” E o moderador não fez uma pergunta complementar.

Jane Fonda também afirmou que Redford tem um grande senso de humor “O último filme que fiz com ele foi há seis anos [Our Souls at Night]. O que eu tinha, cerca de 80 anos ou algo assim? E eu finalmente soube que tinha crescido. Quando ele chegava ao set três horas atrasado e de mau humor, eu sabia que não era minha culpa, sempre nos divertíamos.”

Fonda também abordou Jean Luc Gogard depois de sua experiência com ele no filme Tudo otimo “Ele foi um grande cineasta. Eu tiro meu chapéu. Um grande cineasta. Mas como homem? Desculpe. Nãoo.”

A atriz de Grace & Frankie falou sobre sua ótima experiência trabalhando com seu pai Henry Fonda e Katharine Hepburn”Foi uma das experiências mais gloriosas da minha vida. Foi absolutamente maravilhoso”, Fonda elaborou “Eu fiz o filme para o meu pai. Mas a pessoa com quem aprendi naquele filme foi Katharine.”

Por causa de sua atuação no filme, ambos ganharam prêmios da Academia

“Nós três fomos indicados ao Oscar, eu por coadjuvante, ela por Melhor Atriz, meu pai por Melhor Ator. Eu não ganhei. E eles fizeram,” ela disse “E eu liguei [Hepburn] para parabenizá-la e ela disse: ‘Você nunca vai me pegar!‘”

Fonda acredita que Michael Douglas também não gosta dela “provavelmente não gosta de mim”, mas é uma pessoa diplomática e sabe como evitar que isso apareça.