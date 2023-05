Jason Kelce não se incomoda com as preocupações do personagem quando os Eagles assinam com Jalen Carter um contrato de US $ 22 milhões por quatro anos

Philadelphia Eagles‘ centro veterano, Jason Kelceexpressou seu apoio à recente aquisição do ex-defensivo da Geórgia jalen carterapesar das preocupações com seu personagem.

O águias negociou uma escolha para garantir o nono lugar geral e assinar com Carter para um quatro anos, Contrato de US$ 22 milhões.

Carter era uma vez considerado o melhor prospecto no draft, mas as preocupações com o personagem o levaram a escorregar no tabuleiro. Em particular, Carter foi preso por excesso de velocidade e havia rumores de que ele poderia estar envolvido em um acidente de carro que resultou em uma fatalidade. No entanto, Kelce não está muito preocupado com essas questões.

Falando no Podcast New Heights Com seu irmão TravisKelce disse: “Não me preocupo muito com as coisas do personagem, especialmente quando se trata de universitários. Estes são anos altamente transformadores para todos esses caras.”

Kelce continuou: “As pessoas crescem muito na faculdade. As pessoas crescem muito depois da faculdade. Eles ainda são crianças. Eles ainda são homens jovens. Jalen tem a oportunidade agora de se reinventar.”

Philadephia Eagles investe US$ 22 milhões em Jalen Carter

O águias estará esperando que carter pode deixar seu passado para trás e se concentrar em seu desempenho em campo. O contrato de Carter vale quase $ 22 milhões por quatro anoscom bônus de assinatura de US$ 12,8 milhões. Esta é uma prova do potencial de Carter como jogador, apesar de sua queda do primeiro lugar no draft.

O endosso de Kelce a Carter será visto como um impulso significativo para o jovem jogador. Kelce é um respeitado veterano e líder no time dos Eagles, e sua crença na capacidade de Carter de se transformar pode ajudá-lo a se estabelecer no time e se tornar um jogador estrela.

Só o tempo dirá se Carter será capaz de deixar seu passado para trás e atingir todo o seu potencial como jogador. No entanto, com o apoio da Kelce e a organização Eagles, ele terá a oportunidade de provar seu valor em campo.