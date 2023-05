Jason Sudeikis e Jason Bateman sentam ao lado da quadra do Nuggets no Lakers

Jason Sudeikis e Jason Bateman de Patroes horriveis foram vistos sentados na quadra junto com seus filhos no Los Angeles Lakers jogo na noite de segunda-feira. O Purple & Gold atualmente tem a maior vantagem da série, perdendo por 0 a 3, no intervalo do jogo 4 contra o Denver Nuggets.

A fileira de celebridades na Crypto.com Arena estava mais uma vez repleta de nomes da lista A, mas nenhum maior do que o Ted Laço estrela e o Desenvolvimento preso ator.

Jason Sudeikis diz que “Ted Lasso” inspirou treinadores de futebol da Premier League

Sudeikis, 47, não venceu a batalha pela custódia contra Olivia Wildemas eles parecem ser bons pais e são amigáveis.

Bateman, 54, sentado ao lado de Sudeikis provocou teorias de um possível Patroes horriveis trilogia, que os fãs esperavam desde 2015.

Lebron James jogou todo o primeiro tempo e atualmente tem 31 pontos, com o Lakers liderando o Nuggets por 15 no intervalo.

Linha de celebridades do Lakers

Outras celebridades presentes incluem a estrela do TikTok Charlie D’Amelio e Atlanta Hawks guarda Trae Young.

Como o Lakers está a um jogo da eliminação, não havia tantas celebridades quanto na competição anterior, mas ainda assim muitas.

O Purple & Gold sempre traz os nomes da lista A que procuram curtir James em seus 20 anos NBA temporada.

jogo 3 viu Jack Nicholson mais uma vez apareceu na quadra e até foi importunado pelo irmão mais velho de Nikola Jokic. O lendário ator e superfã do Lakers não compareceu ao jogo 4.