Jay Cutler mata urso durante caçada em Montana

O homem de 40 anos esteve em Big Sky Country nos últimos dias aproveitando a caça ao urso na primavera do estado … e na manhã de terça-feira, ele saiu com um grande troféu.

De acordo com forasteiroCutler atirou em um urso preto canela com um rifle de ferrolho com mira … e não foi difícil ver que o ex-astro da NFL estava emocionado com sua captura.