Jay-Z divulga planos do cassino da Times Square em carta aberta para Nova York

Através da Roc Nation, Jay escreveu uma abertura carta para Nova York, explicando por que ele acredita que a parceria de sua empresa com o Caesars Palace deve receber um contrato para lançar um cassino no coração da Times Square.

O cassino teria sido construído nos últimos 8 andares de um arranha-céu existente na Times Square, bem no meio do famoso distrito de teatros da Broadway. Alguns proprietários e produtores de teatro se opõem veementemente ao cassino, mas a Roc Nation diz que sua oferta inclui US$ 115 milhões para “vários programas de teatro” para ajudar os funcionários da Broadway.