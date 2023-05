Jay-Z e Beyoncé compram a casa mais cara de todos os tempos na Califórnia

Jay-Z dar Beyoncé acabaram de conseguir uma das maiores obras arquitetônicas do país… uma casa de 30.000 pés quadrados na área nobre de Malibu… e pagaram um resgate real.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … o casal pagou $ 200 milhões pela propriedade, tornando-a a casa mais cara já vendida em todo o estado da Califórnia … superando o recorde anterior de $ 177 milhões. É também o segundo negócio imobiliário mais caro do país – sendo o topo US$ 238 milhões para um apartamento em Nova York.

Na verdade, eles conseguiram um acordo inacreditável … a casa foi discretamente listada por US $ 295 milhões.

A casa fica em um penhasco de 8 acres com vista para o Oceano Pacífico na área de Paradise Cove … também conhecida como Billionaires Row.

A casa pertenceu e foi construída por Guilherme Bell , um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Demorou quase 15 anos para construir a estrutura toda de concreto.

A casa é a segunda grande compra de imóveis do casal na área de Los Angeles que conhecemos … em 2017, eles compraram um Mansão Bel-Air por US $ 88 milhões e injetou milhões a mais em casa para ultrapassá-la a marca de US $ 100 milhões.