Jayson Tatum brinca com Micah Parsons sobre sua traição no basquete: “A última vez que te vi, você tinha uma camisa dos Phillies no mano”

calor de Miami saiu vitorioso no jogo 1 da Finais da Conferência Leste na noite de quarta-feira. casa de Jimmy Butler desempenho foi particularmente impressionante, inspirando sua equipe à vitória com uma excelente contagem de pontos de 35. A vitória é ainda mais impressionante quando se leva em conta que o Miami perdia por nove pontos para o intervalo.

Grandes nomes estiveram presentes no evento Kaseya Center para assistir à partida. Um desses homens era Micah Parsons, que estava aproveitando ao máximo o período de entressafra da NFL para desfrutar de alguma ação da NBA. O Dallas Cowboys A estrela é uma grande fã de basquete, tendo sido vista em várias ocasiões nas arquibancadas dos vários estádios e arenas da NBA pelo país.

Parece que Parsons ainda não tem certeza de onde estão suas lealdades ao basquete, algo que a estrela do Celtics, Jayson Taytum, o escolheu. durante uma divertida troca entre os dois durante o treino pré-jogo. Tatum se sentiu obrigado a chamou seu colega de esporte por usar uma camisa do Sixers na última série entre o Celtics-76ers.

“A última vez que te vi, você tinha uma camisa do Philly no mano”, diz Tatum em um vídeo publicado pela reportagem do Bleacher no qual os dois podem ser vistos se cumprimentando. “Eu estava na Filadélfia”, respondeu Parsons, rindo um pouco sem jeito antes de insistir que torceria pelo Celtics no jogo 1.

Infelizmente, o apoio de Parsons nas arquibancadas não foi suficiente para fazer o Celtics ultrapassar a linha.