Jayson Tatum pede que a equipe ‘tenha orgulho e se recupere’ com mensagem forte após a terceira derrota contra o Miami Heat

Jayson Tatum convocou sua equipe para “tenha algum orgulho e se recupere” após a terceira derrota consecutiva do Celtics contra o Miami Heat nas finais da Conferência Leste.

As coisas não parecem boas para o time de Boston. Depois de perder os dois primeiros jogos 123-116 e 105-111, respectivamente, o Celtics foi bombeado por 128-102 no jogo 3apresentando muito pouca resistência no processo.

“Por mais difícil que esta noite tenha sido, só temos que tentar seguir em frente. Prepare-se, prepare-se e pratique com o filme para amanhã. Obviamente, estamos em uma posição difícil, mas temos que ter algum orgulho e nos recuperar na terça-feira”, explicou Tatum quando questionado sobre como a equipe poderia se recuperar para o jogo 4.

O Celtics agora enfrenta um jogo obrigatório. Se eles não conseguirem melhorar suas últimas atuações e derrotar Calor de Miami, eles serão matematicamente incapazes de reverter o empate de sete jogos.