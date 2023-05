Jayson Tatum: ‘Uma concha de mim mesmo’. A lesão no tornozelo é a culpada pela derrota do Celtics no jogo 7?

Jayson Tatum ficou visivelmente arrasado em sua coletiva de imprensa pós-jogo. O celtas A estrela estava confiante de que seu time seria capaz de fazer o que outros 150 da NBA não conseguiram: voltar de um déficit de 3 a 0 na série de playoffs. Em vez disso, o Boston nunca se recuperou na derrota do jogo 7 da noite de segunda-feira para o Miami Heat (103-84).

Jayson Tatum, devastado pela derrota no jogo 7

“Eu era uma casca de mim mesmo”, disse ele aos repórteres após a conclusão das finais da Conferência Leste da NBA. A estrela de Boston apontou o momento-chave que o prejudicou durante toda a noite: uma lesão no tornozelo na primeira jogada do jogo. Tatum foi para a cesta e foi derrubado por Gabe Vincent, marcando os primeiros pontos do jogo na linha. O custo, porém, não poderia ser maior.

“Foi frustrante ter acontecido na primeira jogada”, disse Tatum, indicando que sentiu que a lesão “o atrasou”. O impacto ficou mais claro para o nativo de St Louis depois de assistir ao replay no vestiário. Apesar do lamento, Tatum disse que não quer pena: “Não quero que ninguém se sinta mal por mim. Infelizmente, as lesões fazem parte deste jogo”.

Marcus Smart diz que a lesão de Tatum foi o ‘pior resultado’

companheiro de equipe Marcus Smart Só pôde elogiar Jayson Tatum: “Ele caiu muito cedo. Poderia ter saído do jogo, mas ficou e tentou lutar”. O armador do Celtics não escondeu o fato de que foi literalmente uma virada de jogo para Tatum: “” O tornozelo estava realmente matando-o. Dava para ver que ele não era ele mesmo e não era tão explosivo. Foi o pior resultado para ele, para todos nós.”

A lesão de Tatum foi o motivo da derrota do Celtics? É impossível dizer com certeza, mas sem dúvida foi um fator chave. Suas lutas (5-13 arremessos FG) impactaram negativamente apenas sua equipe.