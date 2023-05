JBS oferece novas oportunidades de emprego em todo o Brasil; confira as regiões e cargos disponíveis.

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou recentemente novas vagas de emprego disponíveis em diversas regiões do país. Com um forte compromisso com a qualidade dos seus produtos e o bem-estar animal, a JBS oferece oportunidades de carreira para profissionais que buscam crescimento e desenvolvimento dentro de uma empresa inovadora e líder no seu segmento.

JBS abre novas vagas de emprego pelo Brasil

A JBS é uma empresa que valoriza seus colaboradores e oferece uma série de benefícios, incluindo assistência médica, odontológica e psicológica, seguro de vida, vale-transporte, refeição no local, cesta básica, convênio com academias, programas de qualidade de vida e diversos outros. Além disso, a empresa oferece treinamentos e capacitações para seus funcionários, possibilitando o aprimoramento de habilidades e o desenvolvimento de novas competências. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Analista de Qualidade;







Auxiliar Administrativo;







Eletricista;







Engenheiro de Produção;







Gerente Comercial;







Mecânico;







Operador de Empilhadeira;







Promotor de Vendas;







Supervisor de Produção;







Técnico de Segurança do Trabalho;







Vendedor Externo;







Auxiliar de Logística;







Coordenador de Qualidade;







Farmacêutico Industrial.

Como se candidatar

Para se candidatar, acesse o site e confira todas as vagas disponíveis na empresa. Em seguida, clique na vaga desejada e siga as instruções para se candidatar. As vagas estão disponíveis no portal 123empregos, onde o interessado pode se candidatar através desta página.

Sobre a empresa

A JBS é uma empresa brasileira presente em mais de 190 países, com mais de 240 mil colaboradores ao redor do mundo. A empresa atua no segmento de alimentos, com um portfólio que inclui carne bovina, suína, de frango e outros produtos alimentícios. Fundada em 1953, a companhia tem uma trajetória de sucesso marcada pela inovação e pelo compromisso com a qualidade e o bem-estar animal. A empresa é líder mundial em diversos segmentos, como carne bovina e de frango, e é reconhecida como uma das empresas mais sustentáveis do mundo, tendo sido incluída na lista do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 em 2020.

A JBS acredita que seus colaboradores são peças fundamentais para o seu sucesso e, por isso, investe em um ambiente de trabalho seguro, saudável e inclusivo, além de promover o desenvolvimento de carreira e o reconhecimento dos seus profissionais. A empresa tem como um dos seus pilares a responsabilidade social, realizando diversas ações em prol das comunidades em que está presente, como doações de alimentos e projetos de desenvolvimento sustentável.

