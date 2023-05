Jeff Bezos dá tapinhas na bunda de Lauren Sanchez durante as férias na França

Jeff Bezos dar Lauren Sanchez estão claramente amando suas férias juntos… tanto, na verdade, que ele deu um belo tapinha no traseiro dela quando eles pisaram em terra firme para almoçar!

O figurão da Amazônia e sua vaia foram vistos no sul da França no sábado, tirando um tempo de seu superiate de US $ 500 milhões para comprar comida em Plage Keller, em Antibes. Somos informados de que Jeff ajudou Lauren a se posicionar, ele deu um tapa brincalhão na bunda dela!