Jeff Bezos e Lauren Sanchez alugam a mansão de Kenny G enquanto trabalham na casa de Beverly Hills

O fundador da Amazon e sua nova noiva escolheram o complexo de Malibu do mundialmente famoso saxofonista como aluguel – de acordo com A sujeira o casal feliz está morando lá desde março, enquanto o trabalho ainda está em andamento em sua propriedade de 9 dígitos.

Este espaço temporário parece muito bom, sentado ao lado de um penhasco e com vista para o oceano com um lindo quintal e uma piscina enorme. Não está claro quanto os dois estão pagando por um lugar como este, mas deve ser uma gota no balde para o par rico.