Jeff Bezos ficou noivo de Lauren Sanchez na Espanha

Jeff Bezos cronometrou claramente sua grande proposta para Lauren Sanchez para alinhar com a viagem inaugural de seu espetacular superiate e sua grande chegada à Riviera Francesa … porque logo após desembarcar na Espanha na semana passada, ele fez a escritura !!!

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Jeff puxou o diamante de 20 quilates em terra seca, em algum lugar da Espanha … acreditamos em Ibiza ou Mallorca. somos informados a proposta era privado – apenas os 2 deles – e cara, eles guardaram um segredo por alguns dias.

em sanches chegaram a Mallorca em um jato particular no dia 15 de maio e foi lá que embarcaram pela primeira vez no navio.