Jeff Bezos gasta US $ 600.000 por mês pela casa alugada de Kenny G em Malibu

Jeff Bezos dar Lauren Sanchez A casa alugada em Malibu tem um preço impressionante até mesmo para seus vizinhos fabulosamente ricos – estamos falando de US $ 600.000 por mês !!!

Várias fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … o preço de $ 600.000 não inclui móveis. Todas as coisas de Kenny G estão guardadas, substituídas pelos próprios móveis de Lauren e Jeff. Então, sim, são $ 600 mil sem mobília.

Quanto ao que eles estão recebendo… a casa de 5.500 pés quadrados fica em 2 1/2 acres, com um quintal enorme, a piscina obrigatória, uma sala de projeção, estúdio de gravação, uma pousada de 3.500 pés quadrados, e uma chave para Little Dume Beach, uma das praias mais exclusivas do Bu.